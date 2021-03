Schwerpunkte

Nürtinger Einwohnerversammlung diesmal online

24.03.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Stadt Nürtingen informierte via Internet über Projekte – nur die Verwaltungsspitze war in der Stadthalle präsent

Der Pandemie geschuldet wurde am Montagabend die Einwohnerversammlung Nürtingens online übertragen. In der Stadthalle K3N waren neben Oberbürgermeister Johannes Fridrich und Bürgermeisterin Annette Bürkner, die moderierten, nur die Spitzen aus Ämtern der Verwaltung anwesend. Fragen aus der Bürgerschaft gingen via Internet oder telefonisch ein.

Oberbürgermeister Johannes Fridrich und Bürgermeisterin Annette Bürkner moderierten, im Saal waren nur Verwaltungsvertreter. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Oberbürgermeister Fridrich betonte: „Auch in diesen Zeiten wollen wir mit dieser Veranstaltung die Bürgernähe hochhalten.“ Das Angebot wurde angenommen. Laut Nürtingens Pressesprecher Clint Metzger gab es rund 1000 Zugriffe auf die städtische Homepage, wo das Video noch bis Ende der Woche zu sehen ist. Auf Facebook habe man über 11 000 Personen erreicht.