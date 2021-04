Schwerpunkte

Nürtinger Disgolf-Anlage: Sonntags ist Ruhetag

16.04.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Stadt Nürtingen setzt erste Ergebnisse des Runden Tisches zum Galgenbergpark um

Schon in dieser Woche werden die ersten Ergebnisse des Runden Tisches zum Galgenbergpark umgesetzt. Bereits ab kommenden Sonntag müssen die Discgolfer in der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr pausieren. Außerdem sollen zwei Körbe im Bereich der Trinkhalle abgebaut werden. Dadurch entfallen drei Spielbahnen.

Die Discgolf-Anlage am Galgenbergpark in Nürtingen wird verkleinert. Zwei Körbe werden entfernt. Damit entfallen die Bahnen 12, 13 und 14. Zur Orientierung: Bei den roten Markierungen im Park handelt es sich um die Trinkhalle und den Pavillon. Die schwarze Linie ist die Galgenbergstraße. Die blauen Linien zeigen den Verlauf der Bahnen. Zeichnung: Stadt NT

NÜRTINGEN. Auf großes Interesse stieß in Nürtingen und darüber hinaus die Einrichtung einer Discgolf-Anlage im Galgenbergpark. Eine Sportart, die man auch in Zeiten der Corona-Pandemie problemlos ausüben kann. Der große Andrang war nicht nach jedermanns Geschmack. Durch den phasenweise großen Zulauf befürchteten andere Parkbesucher eine Gefährdung durch herumfliegende Scheiben. In Leserbriefen und den sozialen Netzwerken gab es Kritik.