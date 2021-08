Schwerpunkte

Nürtinger Diakonieladen hat so viel Kunden und Spender wie vor Corona

11.08.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Beim Nürtinger Diakonieladen hat die Anzahl der Kunden und Spender wieder das Niveau der Zeit vor Corona erreicht. Nur Bewerbungen für ein Freiwilliges Soziales Jahr sind in diesem Sommer rar.

Im Nürtinger Diakonieladen wird nach wie vor ein breites Warensortiment angeboten. Darüber freuen sich neben den Kunden auch Ladenleiter Christof Epple (links) und Kreisdiakonie-Fachbereichsleiterin Tanja Herbrik. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Nach der Zwangspause durch den Lockdown geht es im Nürtinger Diakonieladen an der Plochinger Straße inzwischen fast wieder so zu wie vor der Corona-Pandemie. „Viele gehen zufrieden raus, weil sie etwas zu einem bezahlbaren Preis gefunden haben“, erzählt Tanja Herbrik, die als Fachbereichsleiterin Armut und Beschäftigung des Kreisdiakonieverbandes Esslingen für sieben Diakonieläden im Landkreis zuständig ist. Die größtenteils gebrauchte Ware, bestehend vor allem aus Kleidern, aber auch Möbeln, Spielwaren und Hausrat, wird von freiwilligen Spenderinnen und Spendern zum Diakonieladen gebracht. Dort werden die Waren sortiert und im Laden ansprechend zu günstigen Preisen angeboten. „Dinge, die die Erstbesitzer nicht mehr brauchen, die sich aber noch in gutem Zustand befinden, werden hier wieder wertgeschätzt“, so Herbrik.