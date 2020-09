Schwerpunkte

Nürtinger Chefarzt Bopp in Ruhestand verabschiedet

03.09.2020 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Landrat Heinz Eininger verabschiedete Dr. Florian Bopp als Chefarzt für Unfall- und Orthopädische Chirurgie in den Ruhestand

Er prägte die Chirurgie an den Medius-Kliniken Nürtingen-Kirchheim, sagte Landrat Heinz Eininger als Aufsichtsratsvorsitzender der Kliniken am Dienstagabend über Chefarzt Dr. Florian Bopp. In feierlichem Rahmen wurde der 66-jährige Mediziner in der Nürtinger Stadthalle K3N in den Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig wurde sein Nachfolger Dr. Patrick van Bergen begrüßt.

Verabschiedung des scheidenden und Begrüßung des neuen Chefarztes in der Nürtinger Stadthalle: (von rechts) Dr. Florian Bopp und Ehefrau Katja Bopp, Andrea van Bergen und Dr. Patrick van Bergen, Landrat Heinz Eininger. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Der Wechsel wurde eigentlich schon Ende Mai vollzogen (wir berichteten), doch eine feierliche Verabschiedung beziehungsweise Einsetzung war zu dieser Zeit wegen der Corona-Regeln nicht möglich. Das wurde nun nachgeholt, die Nürtinger Stadthalle bot für die Gäste genügend Platz, die Abstandsregeln an den Tischen einzuhalten. Landrat Eininger und Vertreter der Klinikleitung würdigten das Wirken des renommierten Chirurgen während der 22 Jahre am Klinikum Nürtingen-Kirchheim. Zwischen den Reden erwies sich Bopps Sohn Silvio Bopp mit mehreren Musikstücken als versierter Pianist und Sänger.