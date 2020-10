Schwerpunkte

Nürtinger Chefärztin appelliert zu Einhaltung der Corona-Regeln

12.10.2020 05:30, Von Bernd Köble — E-Mail verschicken

Dr. Tanja Kühbacher bezeichnet die Lage in den Kliniken als entspannt, mahnt aber mit Blick auf das Corona-Virus zur Disziplin

Die Corona-Infektionszahlen sind in den vergangenen drei Wochen vielerorts deutlich angestiegen, auch im Kreis Esslingen. Dennoch herrscht in den Kliniken Alltag. Wie die Pandemie-Lage aus medizinischer Sicht einzuschätzen ist, dazu gab Tanja Kühbacher, Chefärztin in der Medius-Klinik Nürtingen, im Interview Auskunft.

Professor Dr. Tanja Kühbacher

Frau Kühbacher, die Infektionszahlen nähern sich kritischen Marken. Anders als im Frühjahr bleibt in den Kliniken jedoch alles ruhig. Woran liegt das?