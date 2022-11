Schwerpunkte

Nürtinger CDU zum Busbahnhof

28.11.2022 05:30, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN. Die Nürtinger CDU-Gemeinderatsfraktion hatte zu einem Vor-Ort-Termin am Busbahnhof eingeladen. Zu Gast waren Danilo Djokiv von Schlienz-Reisen sowie Eberhard Dannenmann vom OVK Kirchheim. Gleich zu Beginn der vom Fraktionsvorsitzenden Thaddäus Kunzmann moderierten Gesprächsrunde sei ein zentrales Problem klargeworden, so die Fraktion in einer Pressemitteilung: Durch die Verspätung der Züge aus Stuttgart würden die Anschlüsse nicht mehr erreicht. Zwei der drei Züge seien in dem Zeitraum zehn oder 15 Minuten verspätet gewesen. Kunzmann: „Damit werden Pendler verprellt und nicht gewonnen.“

Der CDU sei eine interimsweise Sanierung, wie sie die Stadt vorhabe, zu wenig. Man wolle keine jahrelange Warteschleife mehr. Die Sanierungsmaßnahmen müssten so bemessen sein, dass der ZOB auf Dauer nutzbar sei. Eine grundlegende Aufgabe sei die Barrierefreiheit der Bahnsteige, die derzeit nicht gegeben sei. Hier hätten beide Busunternehmen auf ein großes Folgeproblem aufmerksam gemacht: Mit der heutigen Lage der Bussteige sei die Höhersetzung der Bussteige nicht zu machen, weil die Busse bei der Einfahrt diese nicht mehr überfahren könnten. Die Bussteige müssten um einige Meter in Richtung Bahnhof verlegt werden, was sich unmittelbar auf den Bereich der Parkplätze auswirke. Sie wünschten sich auch die Anbringung von E-Ladestellen für Busse an den Bussteigen, da in Zukunft mehr Linienbündel die E-Mobilität zur Voraussetzung machten.