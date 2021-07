Schwerpunkte

Nürtinger Bürgertreff 30 Jahre Schmiede für das Ehrenamt

14.07.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Der Nürtinger Bürgertreff wurde als Begegnungsstätte aller Generationen vor drei Jahrzehnten zusammen mit dem Neubau für die Rathauserweiterung eingeweiht. Das innovative Konzept für Bürgerbeteiligung ist preisgekrönt.

Der Innenhof vor dem Bürgertreff war bei der Einweihung des Rathauses noch nicht ganz fertiggestellt, die Bürgerschaft zeigte aber da schon reges Interesse an der Einrichtung.

NÜRTINGEN. Es ist eigentlich kein gängiges Jubiläum, doch wollte die Stadtverwaltung die runde Zahl nicht so einfach vorbeistreichen lassen, zumal der Bürgertreff in letzter Zeit aus verschiedenen Gründen in der öffentlichen Wahrnehmung etwas in den Hintergrund getreten ist. Zum einen war und ist in der Begegnungsstätte im Rathauskomplex wegen der Corona-Verordnungen vieles nicht möglich. Zum anderen ist die Personaldecke zurzeit aber wohl auch etwas zu dünn. Gefeiert werden muss auch unter Corona-Bedingungen. Am Mittwoch, 28. Juli, können wegen der begrenzt erlaubten Personenzahl in der Kreuzkirche nur geladene Gäste empfangen werden, vor allem viele der in den letzten Jahren ehrenamtlich Engagierten.