Schwerpunkte

Nürtinger Bündnis initiiert Spendenaktion mit Spaziergänger-Zählung

19.02.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Nürtinger Bündnis initiiert Aktion mit Zählung der „Spaziergänger“.

NÜRTINGEN. An den letzten drei Montagen hatte es als Reaktion auf die sogenannten „Spaziergänger“ Demonstrationen für Solidarität und Demokratie gegeben. Mit einem neuen Format will nun das Bündnis „Nürtingen findet zusammen“, initiiert von „Nürtingen ist bunt“, Nürtinger Privatleuten und dem Offenen Solidarischen Netzwerk Nürtingen, am kommenden Montag, 21. Februar, daran anknüpfen. Die Vertreter werden ab 17.30 Uhr auf dem Schillerplatz präsent sein und über ihre Aktion informieren.

Das einfache Prinzip der Aktion: Die Impfkritiker sollen gezählt werden und für jeden der sogenannten „Spaziergänger“ soll von möglichst vielen Menschen ein Geldbetrag an UNICEF überwiesen wird, der für Impfungen in betroffenen Ländern verwendet wird. Damit, so die Veranstalter, sei gewissermaßen eine „Ausgleichs-Maßnahme“ intendiert, die durch Erhöhung der weltweiten Impfquote letztlich auch den Impfkritikern zugutekommt.