Nürtinger Briefmarkenfreunde prämieren Schülerarbeiten

14.04.2022

NÜRTINGEN. Bekanntlich musste die Kunstausstellung der Stadt Nürtingen in der Kreuzkirche zum Thema „Popart – Klassik und Moderne“ abgesagt werden. Nachdem die Briefmarkenfreunde wie seit Jahren geübt bereits Nürtinger Schulen zu einem Schülerwettbewerb eingeladen hatten, wurde beschlossen, diesen trotzdem weiterlaufen zu lassen. Die etwa 80 Arbeiten – sie stammen von der Johannes-Wagner- und der Rudolf-Steiner-Schule – waren in der Kreissparkasse Nürtingen zu besichtigen. Die besten dieser Arbeiten, die von so viel Kreativität zeugen, wurden nun bei einem Meeting in den Schulen selbst ausgezeichnet und den stolzen Schülern und -innen überreichte der Vorsitzende der Briefmarkenfreunde, Siegfried Stoll, ein kleines Geschenk. Das linke Bild zeigt in der Rudolf-Steiner-Schule von links Mia Hasenberg, Lina Epple und Nils Knott mit Siegfried Stoll und das rechte Bild zeigt in der Wagner-Schule Siegfried Stoll mit Tabea Löffler, Lehrerin Lisa Walbert und Vincent Stoll. pm Fotos: Stoll