Nürtinger Bodelschwinghschule bereitet Umzug vor

09.03.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Arbeiten für Um- und Neubauten stehen an – zweijähriges Provisorium ist eine große logistische und pädagogische Herausforderung

Noch sind es zwei Monate bis zum eigentlichen Umzugstermin, doch die Vorbereitungen an der Nürtinger Bodelschwinghschule sind in vollem Gange. Das zwischen Bundesstraße und Neckar gelegene Schulgebäude wird saniert und erhält Erweiterungsbauten. Für die nächsten zwei Jahre findet der Unterricht in Schulcontainern auf dem Parkplatz der Berufsschule statt.

An der Kanalstraße ist das Fundament für die Interimsbauten der Bodelschwinghschule während deren Neubaus vorbereitet. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Die kommenden Bauarbeiten an dem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum für geistig beziehungsweise körperlich behinderte Schülerinnen und Schüler sind so umfangreich, dass währenddessen kein Unterricht dort möglich ist. Es handelt sich um Sanierungen, Umbauten und Neubauten. Der Landkreis als Schulträger veranschlagt Gesamtkosten von 21,1 Millionen Euro, wovon 2,2 Millionen Euro vom Land gefördert werden.