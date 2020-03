Nürtinger bereiten sich mit Hamsterkäufen auf Coronavirus vor

04.03.2020 05:30, Von Matthäus Klemke und Philip Sandrock — E-Mail verschicken

In den Nürtinger Supermärkten und Discountern sind etliche Regale leer gekauft

Wer in den vergangenen Tagen einkaufen war, stieß in den Läden auf so manches leere Regal – auch Nürtingen und Umgebung wird vor Hamsterkäufen nicht verschont.

Im Mehlregal im Nürtinger Edeka-Markt klafften am Dienstagnachmittag noch einige Lücken. Foto: Just

„Bei Ihnen gibt’s tatsächlich noch passierte Tomaten?“, wundert sich eine Frau am gestrigen Dienstag an der Kasse im Nürtinger Real-Markt. In anderen Läden seien die vergriffen. In vielen Supermärkten und Discounter herrscht in diesen Tagen ein ähnliches Bild: Leere Paletten, klaffende Löcher in den Regalen. Viele Nürtinger scheinen sich mit Hamsterkäufen auf eine mögliche Corona-Epidemie vorzubereiten. Da wird fleißig gebunkert und die ein oder andere Packung mehr eingekauft.