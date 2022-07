Schwerpunkte

Nürtinger Bahnstadt als Chance

26.07.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

iba-nt-Initiatoren machen sich für Klimaschutz, bezahlbaren Wohnraum, zukunftstaugliche Mobilitätskonzepte und Erbbaupachtverträge stark.

NÜRTINGEN. Stehen Klimaschutz und bezahlbarer Wohnraum beim geplanten IBA-Projekt in Nürtingen wirklich ganz oben auf der Agenda? Das fragen sich Kai Hansen und Klaus Nägele. Die beiden Nürtinger stehen an der Spitze der Initiative iba-nt und wollen zusammen mit weiteren Bürgern – „wir haben schon über 50 Interessenten“ – im Rahmen der Bahnstadt-Bebauung ein bürgerschaftliches Projekt aufs Gleis setzen. „iba-nt steht für eigenverantwortlich bauen, wohnen und leben in Nürtingen.“

Wie geht es jetzt weiter? IBA-Intendant Andreas Hofer warb vor zwei Wochen in der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses dafür, das Konzeptvergabeverfahren für das 8,5 Hektar große Gelände in der Östlichen Bahnstadt zu ändern, um 2027 zur Internationalen Bauausstellung Gebäude zeigen zu können. Hofer will wegen des Zeitdrucks bei der Grundstücksvergabe Investoren den Vorzug geben. Das letzte Wort hat der Gemeinderat in der Sitzung am heutigen Dienstag, 26. Juli.