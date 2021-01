Schwerpunkte

Nürtinger Bahnhofstraße: Nur noch eine Fahrspur?

28.01.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Interfraktioneller Antrag zur Einrichtung einer sogenannten „popup-bikeline“ ist erst 2022 wieder ein Thema

Die Entscheidung über eine testweise Einrichtung einer gemeinsamen Bus-, Taxi- und Radverkehrsspur in der Bahnhofstraße wird auf Januar 2022 verschoben. Dafür sprach sich der Gemeinderat am Dienstag aus. Zunächst muss die Baustelle der Stadtwerke in der Alleen- und Steinengrabenstraße beendet sein, bevor über weitere Verkehrsbremsen nachgedacht wird.

Bahnhofstraße bleibt zweispurig: Antrag für Radspur wurde um ein Jahr verschoben. Foto: jh

NÜRTINGEN. Radfahrern mehr Platz in den Innenstädten einzuräumen ist derzeit ein allgemeiner Trend. Auch in Nürtingen gibt es Bemühungen, so mehr Menschen zum Umsteigen aufs Rad zu bewegen. Das setzt aus Sicht der Befürworter allerdings voraus, dass den Radfahrern mehr Platz eingeräumt wird und Radwege sicherer gestaltet werden. Darauf zielt auch der interfraktionelle Antrag von Nürtinger Liste/Grüne-Basis NT, SPD und der Fraktion Liberale-Aktive Bürger-FWV ab. Sie beantragten, zu prüfen, ob als erster Baustein einer radfreundlichen Innenstadt eine veränderte Verkehrsführung in der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Steinengrabenstraße möglich sei. Vorgeschlagen wurde ein gemeinsamer Sonderfahrstreifen für Radfahr-, Bus- und Taxiverkehr. Intention: die Einengung für ein Jahr zu testen und dann zu bewerten. Schon vor einer Woche in der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses stellte Peter Scharf die untersuchten Varianten vor. Mit der Machbarkeitsprüfung zur Anordnung eines Radfahrstreifens mit Freigabe für Busse und Taxen in der Bahnhofstraße wurde das Büro Karajan beauftragt.