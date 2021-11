Schwerpunkte

Nürtinger Bahnhof hat wieder eine Toilette

11.11.2021 05:30, Von Jürgen Holzwarth — E-Mail verschicken

Gestern wurde im Nürtinger Bahnhof das neue Restaurant eingeweiht. Das ehemalige „Zügle“ heißt jetzt „Diloyal“. Die frei zugängliche „NToilette“ ergänzt das Angebot öffentlicher Toiletten in Nürtingen und ist täglich von 9 bis 23 Uhr geöffnet.

Stolz auf die neue öffentliche „NToilette“ im Nürtinger Bahnhof: OB Johannes Fridrich (mit Inhaberin Halise Tarhan) hat gestern mehrere Aufkleber im neuen Bahnhofsrestaurant angebracht. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Gestern war offizielle Einweihung des neuen Bahnhofrestaurant „Diloyal“ und Nürtingens Oberbürgermeister Johannes Fridrich war einer der ersten Gäste. Er brachte gleich an der Eingangstür und im Lokal mehrere Aufkleber an, die auf die öffentliche Toilette hinweisen. Endlich wieder eine Toilette im Bahnhof, damit geht für ÖPNV-Benutzer ein vielfach geäußerter Wunsch in Erfüllung. Sie ist für jedermann durch den Eingang und über die Terrasse zu den Öffnungszeiten zugänglich. Das „Diloyal“ hat täglich von 9 bis 23 Uhr geöffnet.