Nürtinger Amnesty-Gruppe äußert sich zum Weltfrauentag

08.03.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Amnesty International kämpft weiter für die Gleichberechtigung. Die Nürtinger Gruppe der Menschenrechtsorganisation lädt zur Mitarbeit ein.

NÜRTINGEN. In der Anfangszeit von Amnesty International stand die Unterstützung von politischen Gefangenen im Vordergrund. Inzwischen setzt sich die Organisation jedoch für schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen jeglicher Art ein. Seit den 1980er-Jahren engagierten sich die Aktiven in rund 60 Projekten gegen Gewalt an Frauen – und bei vielen Aktionen war die Nürtinger Amnesty-Gruppe dabei, wie die Gruppe in einer Pressemitteilung berichtet.

Am heutigen 8. März wird der 111. WeltFrauentag gefeiert. Am 19. März 1911 fand dieser zum ersten Mal statt, nachdem die deutsche sozialistische Politikerin Clara Zetkin die Einführung eines internationalen Frauentags forderte. Die Nürtinger Gruppe schreibt: Im 21. Jahrhundert könnte man sich fragen, wieso es diesen Tag überhaupt noch brauche. Denn viele seien der Auffassung, dass eine Ungleichheit zwischen Frauen und Männern gar nicht mehr bestünde.