Nürtinger Altstadt wegen Dreharbeiten gesperrt

23.08.2022 12:43

Wegen Dreharbeiten wird ein Teil der Nürtinger Altstadt an zwei Tagen gesperrt. Foto: Just

NÜRTINGEN. „Die Bestatterin“ gibt sich die Ehre in Nürtingen. Der dritte Teil der gleichnamigen TV-Krimireihe mit Lokalkolorit wird unter anderem in Nürtingen gedreht. Für die Dreharbeiten werden am Dienstag, 30. August, die Schloßgartenstraße und die Laurentiusgasse zwischen 8 und 15.30 Uhr voll gesperrt. Fußgänger werden über die Neckarsteige geleitet. Am Mittwoch, 31. August, werden die Heiligkreuzstraße im Bereich zwischen den Hausnummern 11 und 25 sowie der Ortsweg hinter der Heiligkreuzstraße im Bereich der Hausnummern 11 bis 17 von 8 bis 20 Uhr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Europastraße und Hechinger Straße. In der Neckarsteige gelten an beiden Tagen in den gekennzeichneten Abschnitten Halteverbote von 7 bis 22 Uhr. nt