Nürtinger Adventsmarkt lockt tausende Besucher

16.12.2019 05:30, Von Matthäus Klemke

Trotz des Regens am Sonntag war das Organisationsteam zufrieden mit den Besucherzahlen auf dem Nürtinger Adventsmarkt

Auf dem Nürtinger Adventsmarkt drängelten sich am Wochenende Besucherscharen durch die engen Gassen der Altstadt. Selbst der Regen am Sonntag trübte die Weihnachtsstimmung unter den Gästen nicht.

Die Kinder zogen auch durch den Weihnachtsmarkt an der Stadtkirche.

NÜRTINGEN. Kerzenschein taucht die Gebäude der Altstadt in ein gedämpftes Licht, auf ihrer Geige spielt ein kleines Mädchen Weihnachtslieder und in der Luft liegt der Duft von Punsch und Weihnachtsgebäck. Beim Nürtinger Adventsmarkt dürfte wohl auch der letzte Weihnachtsmuffel in Festtagsstimmung gekommen sein. Zahlreiche Besucher schlenderten am Wochenende durch die Innenstadt. Dabei sah es am Samstagmorgen noch so aus, als würde das Finale des Weihnachtsmarkts in diesem Jahr ins Wasser fallen. Regen und Wind machten den Händlern und Künstlern das Aufbauen ihrer Stände schwer. „Zum Glück hat es pünktlich zum Start um 11 Uhr aufgehört“, zeigte sich Astrid Kipp vom Organisationsteam am Abend erleichtert.