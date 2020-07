Schwerpunkte

Nürtingens Radweg-Konzept für Neuffener Straße: Alles beim Alten

30.07.2020 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Nach viermonatiger kontroverser Diskussion entschied sich der Gemeinderat mehrheitlich für den vorhandenen Radstreifen

Radstreifen oder Schutzstreifen, um diese Frage drehte sich die Diskussion zur Neugestaltung in der Neuffener Straße in den letzten vier Monaten in insgesamt vier öffentlichen Gemeinderats- und Ausschusssitzungen. Seit der Gemeinderatssitzung am Dienstag ist klar: Die Radwegeführung bleibt größtenteils beim Alten.