Nürtingens Oberbürgermeister appelliert an Vernunft

23.03.2020 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Gleichzeitig lässt das Stadtoberhaupt keine Zweifel: Rechtsverordnung des Landes wird kontrolliert und wenn notwendig geahndet

Nürtingens Oberbürgermeister Johannes Fridrich nutzte die Gemeinderatssitzung am Freitag zu einem Appell. Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus müssten unbedingt ernst genommen werden.

NÜRTINGEN. „Wir befinden uns in einer absoluten Ausnahmesituation“, mahnte der Oberbürgermeister. Das zeigten schon die furchtbaren Bilder aus Italien und dem Elsass. Das Virus habe aber auch Nürtingen erreicht, wenn auch noch in verhältnismäßig geringem Maße. „Wir haben es alle selbst in der Hand, die Ausbreitung zu verlangsamen“, betonte Fridrich. Damit Eltern, Großeltern oder Freunde mit Vorerkrankungen gegebenenfalls bestmöglich medizinisch betreut werden, müsse man sich an die Vorschriften halten und möglichst zu Hause bleiben. „Das rettet Leben“, so Fridrich.