Schwerpunkte

Nürtingen verlängert Verträge für Obdachlosenunterkünfte

16.04.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Auslaufende Verträge für Notunterkünfte Nanzwiese, Schlosserstraße, Marbachweg und Brückenstraße werden verlängert. Steigende Zahl an Kriegsflüchtlingen erfordert Neuausrichtung der Obdachlosenunterbringung.

NÜRTINGEN. Die Wohnungsknappheit in Nürtingen bekommen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung jetzt bei steigenden Flüchtlingszahlen aus der Ukraine verstärkt zu spüren. Der angespannte Mietwohnungsmarkt ist eine der Ursachen dafür, dass zunehmend mehr Menschen in die Obdachlosigkeit rutschen und von der Stadt untergebracht werden müssen. Aktuell sind in Nürtingen in verschiedenen Unterkünften 570 Personen eingewiesen. Zusammengenommen die Personenzahl eines kleinen Dorfes.