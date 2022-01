Schwerpunkte

Nürtingen stellt seine Integrationsarbeit und den Bürgertreff neu auf

11.01.2022 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Die Abteilung für Integrationsmanagement, Bürgerengagement und Sozialer Dienst macht aus der Not eine Tugend und schafft bei reduziertem Stellenschlüssel Synergien. Der Bürgertreff soll wieder mehr in den Focus rücken.

Amtsleiter Sven Singler hat Lea Claßen als neue Integrationsbeauftragte für Nürtingen vorgeschlagen. Foto: ug

NÜRTINGEN. Im Nürtinger Amt für Bildung, Soziales und Familie (BiSoFa) hat sich personell über die Jahreswende einiges getan. Die Neubesetzungen sind einerseits dem verringerten Stellenschlüssel in der Integrationsarbeit geschuldet, andererseits haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zuständigen Abteilung die Nürtinger Stadtverwaltung verlassen und sich beruflich anders orientiert. Cristos Slavoudis war als Abteilungsleiter zuständig für Fragen der Integration, für den Bürgertreff und für den Sozialen Dienst der Stadt. Er ist nun in Filderstadt als Amtsleiter für Integration, Migration und Soziales tätig. Die Stelle der Abteilungsleitung in Nürtingen ist mittlerweile neu besetzt, bestätigt der BiSoFa-Amtsleiter Sven Singler. Am 1. Februar tritt sie Nadine Karim an. Sie hat ein abgeschlossenes Studium in Ethnologie, Islamwissenschaft und Erziehungswissenschaft und arbeitete zuletzt als Fachdienstleiterin Migrationsdienst beim Caritas-Verband Stuttgart.