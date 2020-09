Schwerpunkte

Nürtingen startet durch: „Stadtradeln“ für ein besseres Klima

11.09.2020 05:30

Bereits zum vierten Mal beteiligt sich Nürtingen an der internationalen Aktion „Stadtradeln“. „Für den Klimaschutz, nachhaltige Mobilität und nicht zuletzt für den Spaß an der Bewegung in der Natur unserer schönen Landschaft“, sagte Nürtingens Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich, der zusammen mit Klimaschutzmanager Thomas Kleiser die Tour anführte. Gestern Abend wurde angeradelt, der OB gab das Startkommando vor dem Rathaus und fuhr vorneweg. Letztes Jahr war die Aktion für die Stadt ein voller Erfolg, belegte man doch mit mehr als 1000 Teilnehmern und fast 230 000 Kilometern in 21 Tagen Platz drei im Ländle. „Das wollen wir dieses Jahr noch toppen“, so Fridrich. Thomas Kleiser bedankte sich auch bei der Gruppe „Critical Mass“, die den Pulk auf der Straße absicherte. Bis 30. September läuft die Aktion, nähere Informationen dazu sind im Internet unter www.Stadtradeln.de zu erfahren. Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Am Rande der Radelaktion veranstaltete die „Fridays for Future“-Gruppe Nürtingen ein Klimacamp mit Zelten vor dem Rathaus. Die Gruppe will bis heute um 15 Uhr unter dem Motto „Träumt mit uns von einer klimagerechten Welt“ gemeinsam für die Klimaschutzmaßnahmen in Nürtingen friedlich demonstrieren. Damit will die Gruppe ihren Forderungen vom September vergangenen Jahres Nachdruck verleihen. „Denn auch der Klimaschutz vor Ort erlaubt keinen Aufschub“, sagte Clara Schweizer von „Fridays for Future“. jh