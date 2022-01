Schwerpunkte

Nürtingen: Stadtsanierung ist Wirtschaftsförderung

10.01.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Stadtplanerin Susanne Mehlis freut sich über jedes Gebäude, das in Nürtingen aus dem Dornröschenschlaf erweckt wird. In den zurückliegenden Jahren wurden in der Innenstadt einige Privatgebäude mithilfe von Fördergeldern saniert.

NÜRTINGEN. In Nürtingen gibt es eine ganze Reihe historische Gebäude, die der Stadt nicht zur Zierde gereichen. Doch nicht allen Hausbesitzern ist gleichgültig, wie ihre Fassade aussieht, ob sie vielleicht vergammelt und der Putz abfällt. Gerade in den letzten Jahren wurden in der Nürtinger Innenstadt einige Häuser aufwendig saniert. Sie bereichern das Stadtbild. „Die Stadtsanierung läuft ganz gut“, sagt Susanne Mehlis. Die Nürtinger Stadtplanerin freut sich über jeden Hausbesitzer, der sein Gebäude saniert. „Wir haben eine ganze Reihe von Maßnahmen aus dem Topf der Stadtsanierung gefördert“, zieht Mehlis positive Bilanz.