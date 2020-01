Nürtingen profitiert vom Heimvorteil des Ministers

14.01.2020 05:30, Von Anneliese Lieb

Umweltminister Franz Untersteller und Alt-OB Otmar Heirich mussten einen Picasso aufhängen

Umweltminister Franz Untersteller und Alt-OB Otmar Heirich mussten ihre praktischen Fähigkeiten unter Beweis stellen und ein Bild aufhängen. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Gleich zwei Veranstaltungen für kulturell Interessierte aus Nürtingen und Umgebung bereicherten das Wochenende: die Eröffnung der Kunstausstellung in der Kreuzkirche am Freitag und das Neujahrskonzert mit dem Johann-Strauss-Festival-Orchester am Sonntag. Bei beiden Terminen profitierte Nürtingen vom „Heimvorteil“ des Umweltministers. Franz Untersteller gab der Stadt gleich zweimal die Ehre.