Nürtingen plant Corona-Tests im Zentrum

16.02.2021 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Schnelltests sollen in Schulen, Betrieben und der Innenstadt gemacht werden – Finanzierung noch unklar

Vor dem Bäcker noch eben zum Corona-Test: Um das Infektionsgeschehen besser unter Kontrolle zu bekommen, plant die Stadt Nürtingen eine Schnelltest-Offensive. Dafür sollen in der Innenstadt Abstriche genommen werden. Doch gibt es noch einige Fragen zu klären.

Mit solchen Antigentests sollen möglichst viele Nürtinger in der Innenstadt getestet werden. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Seit vergangener Woche laufen in Nürtingen die Vorbereitungen für eine Corona-Teststation in der Innenstadt. Allgemeinmediziner und Grünen-Stadtrat Dr. Martin Häberle hat ein Konzept für die Schnelltest-Offensive erarbeitet. Dieses sieht neben dem kleinen Abstrichzentrum im Stadtkern auch Schnelltests an Schulen und in Betrieben vor.