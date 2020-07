Schwerpunkte

Nürtingen: Neustart in Sachen Hotel am Neckar?

07.07.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

OB Fridrich sieht im neuen Entwurf, der auf dem Ideenwettbewerb „Westlicher Neckar“ basiert, einen Mehrwert für Nürtingen

„Naturhotel Neckar“ steht heute auf der Tagesordnung des Verwaltungs-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses des Nürtinger Gemeinderats. Was steckt dahinter? Den Nürtingern ist die Auseinandersetzung um einen geplanten Hotelkomplex an der B313 bei der Freien Kunstakademie noch in Erinnerung. Welche Pläne verfolgt OB Fridrich jetzt am westlichen Neckarufer?

Neustart am westlichen Neckarufer zwischen Bundesstraße und dem Fluss: Die Planentwürfe für das Projekt „Naturhotel Neckar“ basieren auf dem Ideenwettbewerb von 20 15. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Der vom Reutlinger Investor Neveling geplante Hotelkomplex am Neckarufer stand bei den Nürtingern ganz massiv in der Kritik. Die Bürgerinitiative „Nürtingen am Neckar“ sammelte 2018 Unterschriften für ein Bürgerbegehren und wollte das Hotelprojekt damit zu Fall bringen.