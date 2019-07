Nürtingen klingt gut mit DJ-Beats

08.07.2019, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Das sommerlicher Musikprogramm in der Nürtinger Fußgängerzone startete mit DJ FelixB

Im Juli verwandelt sich die samstägliche Innenstadt in eine Bühne für Tanz und Musik. Der Verein City Marketing Nürtingen organisiert an allen Samstagen des Monats musikalische Gastspiele unterschiedlichster Gruppen. Auftakt war mit DJ-Klängen auf dem Schillerplatz.

DJ FelixB alias Felix Broß sorgte zum Auftakt für Beats vor der Kreuzkirche. Foto: Sandrock

NÜRTINGEN. Musik liegt an den Juliwochenenden in der Luft – zumindest in der Nürtinger Innenstadt. An jedem Samstag des Sommermonats präsentiert der Werbering Nürtingen andere Künstler und Gruppen in der Innenstadt. Am Samstag bildete eine Premiere den Auftakt zur diesjährigen Aktion: DJ FelixB stand vor der Kreuzkirche und beschallte den Platz mit seinen Tracks.