„Nürtingen ist auf einem guten Weg“

05.08.2019, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Am Freitag wurde Otmar Heirich in der Kreuzkirche als langjähriges Stadtoberhaupt feierlich verabschiedet

In den letzten Wochen hat Oberbürgermeister Otmar Heirich schon einige Abschiede hinter sich gebracht – unter anderem im Gemeinderat und im Rathaus. Am Freitag nun war in der Kreuzkirche der große Verabschiedungsabend der Stadt. In den Reden kamen Lob und Anerkennung zum Ausdruck, doch auch die nachdenklichen Töne fehlten nicht.

Sanni Luis und Jonas Kvarnström unterhielten die Festgäste.

NÜRTINGEN. Otmar Heirichs Amtszeit als Oberbürgermeister von Nürtingen ging am Donnerstag nach 16 Jahren mit der Amtsübergabe an seinen Nachfolger Dr. Johannes Fridrich offiziell zu Ende. Mit der Abschiedsfeier der Stadt in der Kreuzkirche wurde der verdiente Kommunalpolitiker in großem Rahmen feierlich verabschiedet. Als Gäste gekommen waren zahlreiche Weggefährten Heirichs aus Politik und Wirtschaft, aus Handel und Gewerbe, Gemeinderäte, Rathausmitarbeiter und die Familie. Landesumweltminister Franz Untersteller war da, die Bundestagsabgeordneten Matthias Gastel, Nils Schmid und Renata Alt und als Stellvertreterin des Landrats Dr. Marion Leuze-Mohr. Auch Bürgermeister-Kollegen aus den Umlandgemeinden waren anwesend.