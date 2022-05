Schwerpunkte

Nürtingen investiert 114000 Euro in neues Klimaschutzkonzept

05.05.2022 05:30, Von Melanie Ludwig und Kai Müller — E-Mail verschicken

Der Nürtinger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend ein Stuttgarter Büro damit beauftragt, Wege aufzuzeigen, wie die Stadt bis 2040 klimaneutral werden kann. Noch bis zum 7. Mai stehen die Energietage in Nürtingen auf dem Programm.

Klimamanagerin Tamara Fischer hat die Nürtinger Energietage organisiert. Foto: Ludwig

NÜRTINGEN. Das Thema ist komplex und das Klimaschutzkonzept der Stadt Nürtingen doch etwas in die Jahre gekommen. Es stammt schließlich aus dem Jahr 2013. „Da hat sich ganz vieles weiterentwickelt und die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen haben sich verändert“, sagte die städtische Klimaschutzmanagerin Tamara Fischer in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend.