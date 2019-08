Nürtingen hat Potenzial für Gartenschau

13.08.2019, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Landesgartenschau-Bewerbung: Im Oktober wird die Konzeption der Machbarkeitsstudie im Gemeinderat vorgestellt

Die Tafeln an den Stadteingängen kündigen es an: „Gartenschau Nürtingen – Dich wollen wir“. Eine Gartenschau im Zeitraum von 2031 bis 2036 an den Neckar zu holen, darauf zielen viele Aktivitäten ab. Bewerbungsschluss ist am 18. Dezember. Anfang September werde das Büro Planstatt Senner das Konzept für die Machbarkeitsstudie vorlegen, so Andreas Neureuther.

Mit einer Fußgängerbrücke über den Neckar und die B 313 hinweg könnte der Stadtkern im Zuge einer Landesgartenschau näher an den Galgenbergpark angebunden werden. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Eine Landesgartenschau nach Nürtingen zu holen, für diese Chance lohnt es sich, Kräfte zu bündeln. „Nürtingen hat das Potenzial“, ist der Technische Beigeordnete überzeugt, dass es im zweiten Anlauf gelingen muss. Nürtingen startete schon einmal durch. Damals hatte man gegenüber Überlingen das Nachsehen. Dort am nördlichen Bodenseeufer lockt die Landesgartenschau 2020 die Besucher.