Schwerpunkte

Nürtingen: Für Familien einen Koffer gepackt

24.10.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Das Familienzentrum im Martin-Luther-Hof in Nürtingen soll in Zukunft ein Ort der Begegnung werden

Für Familien ist die Corona-Zeit eine besondere Herausforderung. Einrichtungen sind geschlossen und Begegnung auf ein Minimum reduziert. Wie kann man Kinder gerade jetzt in den Ferien daheim beschäftigen? Im Nürtinger Martin-Luther-Hof wurden in den zurückliegenden Tagen jede Menge Köfferchen gepackt. Gefüllt mit schönen Ideen und Bastelmaterial.

Im Martin-Luther-Hof wurden in den zurückliegenden Tagen jede Menge Köfferchen für die Ferien gepackt. Diakon Hendrik Lohse und Mirjam Laufer-Eininger (sitzend) vom Familienzentrum wollen damit Eltern Anregungen für die Freizeitgestaltung mit ihren Kindern geben. Mit angepackt haben auch Ulrike Kudlich, Kirchengemeinderatsvorsitzende, und Jürgen Knodel, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Tragwerk. Foto: Lieb

NÜRTINGEN. Rund 1000 Koffervorlagen aus Pappkarton wurden in den zurückliegenden Tagen im Nürtinger Martin-Luther-Hof von fleißigen Helfern zusammengefaltet und mit Ideen, Anregungen und Materialien für Familien bestückt. Die Ferienkoffer werden an Familien im Kirchenbezirk Nürtingen verteilt, können im Lutherhof aber auch abgeholt werden – und dann kann es losgehen. Gemeinsam mit Mama oder Papa aus dem Lampions-Bauset eine Laterne basteln und abends beim Laternenlaufen gleich ausprobieren, mit „Pingulino“ auf Entdeckertour gehen, einen leckeren Zaubertopf-Kuchen backen oder Rätsel lösen. Sogar Texte für „Laternen-Lieder“ sind abgedruckt. Für Kurzweil ist also gesorgt.