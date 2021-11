Kleinkind-Ganztagsangebot ist komplett belegt. Mehrmonatige Wartezeit auf einen Kindergartenplatz.NEUFFEN. Zum Kindergartenjahr 2021/22 habe der r Bedarf in der Ganztagsbetreuung in den Neuffener Kindergärten wieder angezogen, berichtete Hauptamtsleiter Jörg Stuhlmüller am Dienstagabend im…

Mehr