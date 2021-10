Schwerpunkte

Nürtingen forciert Katastrophenschutz

18.10.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

In Nürtingen greifen bei Hochwassergefahr bisher vorhandene Alarm- und Einsatzpläne, doch will sich die Stadt auch für Starkregenereignisse rüsten. Ordnungsamtsleiter Peter Herrle sieht noch viel Planungsarbeit anstehen.

Die einzige noch funktionstüchtige Alarmsirene in Nürtingen ist auf dem Rathausdach im Ortsteil Hardt montiert. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Mit der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal, aber auch mit Starkregenereignissen im Kreis Esslingen und auch in Nürtingen, ist der Katastrophenschutz stärker in den Blickpunkt gerückt. An die Ereignisse des Sommers erinnerte auch Oberbürgermeister Johannes Fridrich in der jüngsten Sitzung des Nürtinger Verwaltungs- und Finanzausschusses, in dem das Thema auf Antrag der CDU-Fraktion behandelt wurde.