Nürtingen erhöht Hundesteuer und Grundsteuer

05.12.2019 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Oberbürgermeister Johannes Fridrich bringt seinen ersten Haushaltsentwurf ein – Hunde- und Grundsteuer wird 2020 erhöht

Hunde- und Grundstücksbesitzer werden in Nürtingen 2020 stärker zur Kasse gebeten. Die Erhöhung wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. Sie ist Teil eines Pakets, das die Kommunalpolitiker im Vorfeld der Etateinbringung zusammen mit OB Fridrich geschnürt haben. Wie sich der Haushalt zusammensetzt, zeigte der OB in seiner ersten Haushaltsrede auf.

Die erste Haushaltsrede von Oberbürgermeister Fridrich, der im Gegensatz zu seinem Vorgänger ans Rednerpult trat, verfolgte auch eine ganze Reihe Zuhörer. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Die Bibelstelle im ersten Buch Moses mit den sieben fetten und den sieben mageren Kühen wählte OB Fridrich am Dienstag als Einstieg in seine Haushaltsrede. „In der Bibel hat Joseph den Traum des Pharaos richtig gedeutet und dafür gesorgt, dass in den wirtschaftlich guten Jahren in Ägypten Kornhäuser gebaut wurden, um für die schlechteren Zeiten gewappnet zu sein.“ Solch vorausschauendes Handeln hätte man sich in den zurückliegenden Jahren auch in Nürtingen gewünscht.