Nürtingen ehrt Weltmeisterinnen Glaser und Schaich

29.10.2022 05:30, Von Tom Geyer — E-Mail verschicken

Nürtingens Bürgermeisterin Annette Bürkner und Oberbürgermeister Johannes Fridrich haben die Sportlerinnen Charlotte Glaser und Cornelia Schaich für herausragende Leistungen ausgezeichnet.

Charlotte Glaser (Zweite von links) und Cornelia Schaich (Zweite von rechts) sind Weltmeister geworden und wurden dafür von Oberbürgermeister Johannes Fridrich und Bürgermeisterin Annette Bürkner ausgezeichnet. Foto: Geyer

NÜRTINGEN. Mit dem Titellied des Boxfilms Rocky „Gonna Fly Now“, welches der Musikstudent Benedikt Strambach und sein Schüler Benjamin Scholder auf der Trompete spielten, endete die feierliche Übergabe der Urkunden. Das Lied vereine gewissermaßen die Sportarten des Abends, Segelfliegen und Kickboxen, so Benedikt Strambach. Geehrt wurden am Donnerstagabend im Foyer des Rathauses nämlich zum einen die Kickboxerin Charlotte Glaser und zum anderen die Segelfliegerin Cornelia Schaich. Beide konnten vor Kurzem einen Weltmeistertitel in ihrer Sportart verzeichnen, was auch von Seiten der Stadt aus unbedingt gefeiert werden musste.