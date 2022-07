Schwerpunkte

Nürtingen: Die Stadtbalkon-Wirte laden zur Weinmeile ein

19.07.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Ab Donnerstag, 21. Juli, servieren die Gastronomen bis Sonntag nicht nur Weine aus europäischen Anbauregionen, sondern vor allem auch regionale Tropfen aus benachbarten Anbaugebieten.

Die Stadtbalkon-Wirte Zilli Dzaferi (von links), Handan Öksüz, Niklas Hoss, Daniele Castro und Christian Catalano laden ab Donnerstag vier Tage lang zur Weinmeile an die Neckarpromenade ein. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Für Zilli Dzaferi war es die richtige Entscheidung. „Ich bin sehr zufrieden, wir haben tolle Gäste, die immer wieder kommen“, sagt der Betreiber von „Burger und Bier“. Dzaferi, der auch in Metzingen ein Lokal hat, hofft, dass die Flaniermeile am Neckar weiterhin Nürtinger Anziehungspunkt bleibt und auch im Winter zur Attraktion wird. Deshalb haben er und die anderen Stadtbalkon-Wirte überlegt, mit was sie jetzt im Sommer zusätzlich Aufmerksamkeit wecken können.