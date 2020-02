Nürtingen bleibt von Sturm Sabine größtenteils verschont

11.02.2020 05:30, Von Sabrina Kreuzer — E-Mail verschicken

Umgekippte Mülleimer und Äste auf den Straßen sowie fehlende Schüler an Schulen sind die Bilanz des Sturmtiefs

NÜRTINGEN. Obwohl Tief Sabine vor allem in den Morgenstunden durch die Stadt wehte, blieben größere Schäden aus. Die Polizei rückte im Laufe des Vormittags vier Mal aus: In der Grötzinger Straße lagen Äste auf der Fahrbahn. „Diese konnten die Kollegen vom Streifendienst auf die Seite schaffen“, sagte Polizei-Pressesprecher Martin Raff. In der Schlosserstraße wurde ein Anhänger vom Sturm auf die Fahrbahn geweht. In der Seiler Straße passierte Ähnliches: Hier rollte ein Anhänger auf ein geparktes Fahrzeug. An einem Gebäude in der Metzinger Straße riss der Sturm die Beleuchtung ab, die von den Stadtwerken wieder angebracht wurde. „Alles ohne Verletzte“, so Raff. „Im ganzen Kreis entstanden die meisten Schäden an Mülleimern oder durch umgekippte Verkehrsschilder“, fügte er hinzu. Alle Schäden seien jedoch glimpflich verlaufen.

Die Abteilung Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Nürtingen rückte gestern Vormittag dreimal aus. „Das waren aber nur Kleineinsätze“, sagte Kommandant Rolf Binder. Dazu zählten kleine Bäume, die umgekippt waren, sowie ein Fehlalarm eines Brandmelders in Köngen. Am späten Vormittag rückte die Abteilung nochmals aus, um an der Kirche in Altdorf heruntergefallene Dachplatten wieder zu befestigen.