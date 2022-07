Schwerpunkte

Nürtingen bezieht Bürger und Interessensgruppen bei der Erarbeitung eines Mobilitätskonzepts ein.

20.07.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Stadt Nürtingen lädt Bürgerinnen und Bürger ein, sich aktiv an der Weichenstellung zu beteiligen und zusammen mit Verwaltung, Gemeinderat und den unterschiedlichen Interessenvertretern ein Leitbild zu erarbeiten.

Welche Richtung wollen die Nürtinger in Sachen Mobilitätskonzept und Klimaschutz einschlagen? Foto: Adobe Stock

NÜRTINGEN. Kai Hansen warf gleich mehrere Fragen in die Zettelbox. Er war einer von etwas mehr als zehn Bürgern und Gemeinderäten, die am Montagabend persönlich in die Stadthalle gekommen waren. Wie soll das integrierte Mobilitätskonzept für Nürtingen aussehen? Was ist auf dem Weg zur Verkehrswende zu beachten? Wie und wo können die Bürger ihre Erfahrungen einbringen?