Schwerpunkte

Nürtingen: "Bergäcker"-Pläne auf der Kippe?

28.08.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Realisierung des Baugebietes könnte an der mangelnden Verkaufsbereitschaft einiger Eigentümer scheitern

Scheitert die Realisierung des Neubaugebietes „Bergäcker“ an der mangelnden Verkaufsbereitschaft von Grundstücksbesitzern? Vor rund vier Jahren begann die Stadt mit der Planung auf dem Lerchenberg. Mit Bürgern wurden Ideen für ein ökologisch ausgerichtetes Wohngebiet entwickelt. Problem ist nun: Einige Eigentümer lehnen eine Mitwirkung ab.

Die Grundstücke innerhalb der schwarz umrandeten Fläche auf dem Nürtinger Lerchenberg sollen als Baugebiet „Bergäcker“ entwickelt werden. Allerdings haben noch längst nicht alle Grundstückseigentümer eingewilligt, ihre Flächen nach dem „Nürtinger Modell“ an die Stadt zu verkaufen. Im Vordergrund die Rudolf-Steiner-Schule. Foto:NZ-Archiv

NÜRTINGEN. Wer in den zurückliegenden Wochen mal in der Nachbarstadt Kirchheim unterwegs war, dem ist nicht entgangen, dass dort an vielen Ecken neue Wohngebäude in die Höhe schießen. In Nürtingen hingegen muss man nach größeren Neubauprojekten eher lange suchen. Dabei hat es in den zurückliegenden Jahren an Planungen seitens der Stadtverwaltung nicht gemangelt.