Nürtingen aus Sicht der Jugendlichen betrachten

05.10.2020 05:30, Von Theresa Stadtmüller — E-Mail verschicken

Das Jugendbüro zeigt bis zum Ende des Jahres Fotos des Wettbewerbs „Nix Hollywood – Nürtingen Bäääm!“

Wie ist das Leben in Nürtingen für Jugendliche? Und wie sieht die Stadt für sie aus? Genau diese Fragen wollte das Jugendbüro kreativ mit einem Fotowettbewerb beantworten lassen. Eine Ausstellung zeigt die Ergebnisse.

Am Donnerstag wurde die Ausstellung im Jugendbüro eröffnet. Foto: Stadtmüller

NÜRTINGEN. Die Teilnehmer hatten von April bis September Zeit, um zu zeigen, wie und wo sich ihr Leben in Nürtingen abspielt. Die Aktion verfolgte dabei mehrere Ziele. Zum einen sollten Jugendliche in den Vordergrund gerückt werden. So oft sieht man Nürtingen aus Perspektive der Erwachsenen. Man erkennt worauf sie Wert legen und was Nürtingen aus ihrer Sicht ausmacht.