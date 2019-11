Ab 1. Dezember kommen die Neckartenzlinger in den Genuss besserer Verbindungen – Sportlerehrung wurde beschlossenAb 1. Dezember profitieren die Neckartenzlinger von einem deutlich ausgeweiteten Nahverkehrsangebot. Details wurden am Dienstag in der Sitzung des Gemeinderats vorgestellt. Außerdem…

Mehr