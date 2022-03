Schwerpunkte

Nürtingen aktualisiert Leitlinien für Bürgerbeteiligung

24.03.2022 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Der vor zehn Jahren erstellte Leitfaden der Stadt Nürtingen wurde entschlackt und von einer breit aufgestellten Arbeitsgruppe aktualisiert. Der Gemeinderat stimmte einem Fonds für Projekte zu.

NÜRTINGEN. Bereits vor zehn Jahren hat die Stadt Nürtingen einen Leitfaden zur Bürgerbeteiligung erstellt. Seitdem gab es zwar einige Beteiligungsverfahren, doch sei der Leitfaden in letzter Konsequenz nicht zur Anwendung gekommen, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. Deshalb hat man sich darangemacht, das in der Schublade liegende zig Seiten starke Papier zu entstauben und daraus einen Kompass zur Bürgerbeteiligung zu entwickeln, nicht zuletzt auch deshalb, weil das Thema Bürgerbeteiligung seit zwei Jahren gemeinsam mit Liegenschaftsangelegenheiten und der Wirtschaftsförderung in einem neu geschaffenen Amt verankert ist.

Dessen Amtsleiter Bernd Schwartz erläuterte dem Gemeinderat am Dienstag in der Stadthalle K3N die Ziele. „Der Kompass soll kein Feigenblatt sein, sondern ganz konkrete Beteiligungsformen aufzeigen, die zur Anwendung kommen sollen“, so Schwartz. Bürgerbeteiligung heiße mehr als die bloße Information der Bevölkerung, die für viele größere Projekte ohnehin gesetzlich vorgeschrieben ist. „Die Bürgerschaft soll mitreden können, sich einbringen, wir wollen den Leitfaden mit Leben erfüllen“ bekräftigte Schwartz.