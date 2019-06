Noch 40 Tage bis zum Amtsantritt

21.06.2019, Von Anneliese Lieb

Am 1. August tritt Dr. Fridrich die Nachfolge von Oberbürgermeister Heirich an – Offizielle Amtseinsetzung am 26. September

Am 1. August beginnt für Dr. Johannes Fridrich ein neuer Lebensabschnitt. Noch 40 Tage: Dann tritt der 42-jährige Jurist die Nachfolge von Oberbürgermeister Otmar Heirich an. Die offizielle Amtseinführung ist allerdings erst nach den Sommerferien. Am 26. September, im K3N, im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung.

Dr. Johannes Fridrich freut sich auf den neuen Lebensabschnitt: Am 1. August tritt er die Nachfolge von OB Otmar Heirich an. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Lässig und doch voller Tatendrang lehnt er sich fürs Pressefoto an den Marktbrunnen. In wenigen Wochen, am 1. August, führt ihn sein Weg zum neuen Arbeitsplatz im Rathaus täglich an diesem Brunnen vorbei. Als künftiger Oberbürgermeister der Stadt Nürtingen möchte er, so oft es geht, vom Steinenberg zu Fuß ins Rathaus gehen. „Als Fußgänger sieht man viel und hat das Ohr an der Bevölkerung“, sagt Fridrich im Gespräch mit unserer Zeitung.