Schwerpunkte

„Nimm 2“: Gelungene Aktion zu St. Martin

11.11.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Schweren Herzens hat die katholische Seelsorgeeinheit Hohenneuffen die beliebten Martinsumzüge coronabedingt abgesagt. Allen Verantwortlichen war es aber wichtig, ein alternatives Angebot zu erstellen. Innehalten, die Mitmenschen und ihre Bedürfnisse wahrnehmen, Not sehen und handeln, dies ist gerade in diesen Zeiten nötiger denn je. Auf Initiative der Gemeindereferentin Gabriele Leuser-Vorbrugg wurde die Aktion „Nimm 2“ angestoßen: Wer einkaufen geht, sollte von haltbaren Lebensmitteln oder Hygieneartikeln zwei nehmen und eines davon spenden. Körbe dafür stehen in den katholischen Kirchen in Beuren, Neuffen, Frickenhausen und Großbettlingen. Doch die Körbe reichten schon am Wochenende bei Weitem nicht aus. Kinder und Erwachsene brachten zu den Familiengottesdiensten jede Menge Spenden. In Großbettlingen spendete der ortsansässige Edeka-Händler 67 Kilo Mehl, nachdem ein Gemeindemitglied ihn auf die Aktion angesprochen hatte. „Teil dein Licht“ – das Motto der diesjährigen Martinsaktion ist somit ein voller Erfolg. Auch ohne Laternenumzüge bleibt die Botschaft lebendig und bringt Licht und Wärme zu denen, die es bitter nötig haben. Die Seelsorgeeinheit will die Aktion dauerhaft weiterführen. Die Körbe bleiben in den Kirchen stehen, die Spenden werden über den Nürtinger Tafelladen an Bedürftige verteilt. pm