Nikolaus Johannes

07.12.2019 05:30, — E-Mail verschicken

Allenfalls an der Brille konnte man ihn erkennen: Der Nürtinger Oberbürgermeister Johannes Fridrich war gestern als heiliger Nikolaus unterwegs. Das Kostüm hatte er sich bei der Katholischen Kirchengemeinde ausgeliehen. Mit weißem Rauschebart und rotem Umhang stattete er den Mädchen und Buben im Kindergarten Achalmstraße einen Besuch ab. Und warum nur dort? „Die Kinder haben für die 100-Taten-Aktion so schöne Insektenhotels gebaut und als Dankeschön habe ich sie jetzt besucht“, so Johannes Fridrich. Er habe ihnen natürlich auch die Geschichte vom heiligen Nikolaus erzählt. ali/Foto: privat