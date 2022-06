Schwerpunkte

Nicht alle Ämter wurden besetzt

09.06.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Der Tennisclub Raidwangen hatte zur Hauptversammlung eingeladen.

NT-RAIDWANGEN. Der Tennisclub Raidwangen hat das vergangene Jahr genutzt, um seine Anlage zu verbessern. So wurde eine Südtribüne für den Platz 1 und 2 errichtet. Weitere Erneuerungen sind in Planung.

Bei der Hauptversammlung auf der Tennisanlage, an der 41 Mitglieder teilnahmen, blickten der Vorsitzende Holger Henzler und seine Ausschussmitglieder auf die Saison 2021 zurück. Die Tennisanlage sei dank der sehr guten Arbeit des Platz-, Sanitär- und Rasenteams in einem hervorragenden Zustand. Auch sportlich wurde Bilanz gezogen. Aufgrund des steigenden Altersdurchschnitts gibt es in dieser Saison drei Änderungen bei den Mannschaftsmeldungen. Nach drei Jahren wurde erneut eine Herren- 40-Mannschaft gemeldet. Die Herren 50 lösten sich auf, wodurch die Mannschaft der Herren 60 Zuwachs bekam. Allerdings fehlt dem Verein eine aktive Herrenmannschaft. Um den Nachwuchs weiterhin optimal zu fördern und ein fundiertes Tennistraining anzubieten, arbeitet der TC Raidwangen nach wie vor mit der Tennisschule 4winners zusammen.

Im Kassenbericht von Raimund Henzler wurde deutlich, dass der Verein wieder gut gewirtschaftet hat. Die vom Ortsvorsteher Jonas Mauch beantragte Entlastung des Vorstandes wurde einstimmig erteilt.