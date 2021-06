Schwerpunkte

Neuwahlen beim Bürgerausschuss Oberensingen

02.06.2021

NT-OBERENSINGEN (pm). Am 23. Juli 2021 finden ab 18 Uhr die Neuwahlen des Bürgerausschusses Oberensingen statt. Der Bürgerausschuss, der Aufgaben vergleichbar mit einem Ortschaftsrat einnimmt, vertritt die Interessen der Oberensinger Bürgerinnen und Bürger – insbesondere gegenüber Stadtverwaltung und Gemeinderat. Der Bürgerausschuss setzt sich aus Vertretern der Oberensinger Vereine und Organisationen zusammen, die in vereinsinterner Wahl gewählt werden, und weiteren Vertretern zusammen. Die Neuwahlen des Gremiums finden am 23. Juli statt. Im Anschluss wird sich der Bürgerausschuss konstituieren und aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden wählen. Alle Oberensinger Bürgerinnen und Bürger, die Interesse an einer Kandidatur für den Bürgerausschuss haben, können sich bei Jürgen Geißler, Telefon (01 71) 42 37 65 8 oder Dr. Matthias Hiller, Telefon (01 76) 99 80 80 51 melden. Beide stehen auch für Fragen zur Verfügung.