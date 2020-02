Neustart der Jungen Europäer

NÜRTINGEN (pm). Nach vier Jahren sind die Jungen Europäischen Föderalisten (JEF) wieder im Landkreis Esslingen mit einem Vorstand vertreten. Daniel Krusic als Vorsitzender und Lisa Niebauer als seine Stellvertreterin wurden bei der Mitgliederversammlung am 20. Februar in Nürtingen einstimmig an die Spitze des Kreisverbands gewählt. Dem Vorstand gehören auch Martin Medla, Lukas Niechziol, Stefan Beerwart, Marco Diepold und Eva Schwecher an. Die Jungen Europäer – JEF Baden-Württemberg setzen sich seit 70 Jahren für ein freiheitliches, demokratisches, vereintes und föderales Europa ein. Durch verschiedene Veranstaltungsformate wird ein besseres Verständnis für europäische Zusammenhänge geschaffen. Bei Interesse kann man den Jungen Europäern Esslingen auf Facebook oder Instagram folgen oder sich per Mail an esslingen@jef-bw.de wenden.