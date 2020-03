Neuffener Straße: Graben für Gasleitungen vor dem Amtsgericht

09.03.2020 05:30, — E-Mail verschicken

In der Neuffener Straße in Nürtingen wird derzeit fleißig gearbeitet: Vor dem Nürtinger Amtsgericht ist nun der Graben für die neuen Gasleitungen ausgehoben worden. Die Stadtwerke verlegen dort jedoch nicht nur eine neue Gasleitung. In erster Linie dienen die Bauarbeiten dazu, eine neue Stromtrasse zu erstellen. Sie soll einen zweiten Einspeisepunkt aus dem Überlandnetz der EnBW ermöglichen wird. Bisher gibt es einen solchen nur auf dem Gelände der Stadtwerke in der Max-Eyth-Straße, der über ein 30-Kilovolt-Kabel mit dem Umspannwerk beim Einkaufsmarkt Real verbunden ist. Dafür wird in der Neuffener Straße insgesamt bis voraussichtlich November gebaut. Der aktuelle Bauabschnitt soll Ende April abgeschlossen sein. In dieser Zeit wollen die Stadtwerke in den beiden Abschnitten, in denen derzeit gebaut wird, neben den Gas- auch die Wasserleitungen erneuern. Mehr Informationen zu den einzelnen Bauabschnitten und den Umleitungen auf der interaktiven Karte unserer Zeitung auf www.ntz.de. psa/Foto: Holzwarth