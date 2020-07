Schwerpunkte

Neues Nürtinger Amt soll Projekte vorantreiben

02.07.2020 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Neues Amt mit bisherigem Ortsvorsteher Bernd Schwartz als Leiter soll Infrastrukturprojekte koordinieren und zügig umsetzen

„Wir sind Planungsweltmeister, bei der Umsetzung hapert es.“ Das ist der Kern der Analyse von Nürtingens Oberbürgermeister Johannes Fridrich zu Verwaltungsstrukturen. Diese will er ändern, mit einem neuen Amt sollen Flächenmanagement und Baulandentwicklung befördert werden. Amtsleiter ab 1. August wird Bernd Schwartz, momentan noch mehrfacher Ortsvorsteher.

NÜRTINGEN. Der Oberbürgermeister betonte am Dienstagabend im Gemeinderat: „Es fehlt nicht an qualifiziertem Personal, sondern an einer zentralen Steuerung bei der Umsetzung von Projekten.“ Bei zunehmend komplexeren Aufgabenstellungen seien viele Ämter beteiligt, doch fehle es an klaren Verantwortlichkeiten. Deshalb blieben viele Projekte in zu langen Planungsphasen stecken, was die Stadt viel Geld koste. Als dringlichstes Beispiele nannte er den Wohnungsbau, angefangen vom Bau von Anschlussunterbringungen für Flüchtlinge und dem Bau bezahlbaren Wohnraums bis hin zur Entwicklung der großen Gebiete Bergäcker und Östliche Bahnstadt.